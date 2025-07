Grand Depart: Slowenien bewirbt sich für Austragung 2029

Slowenien will 2029 erstmals den sogenannten Grand Depart der Tour de France ausrichten. Das Heimatland des aktuellen Tour-Dominators Tadej Pogačar wird das offizielle Bewerbungsschreiben am Schlusstag der laufenden Tour am 27. Juli in Paris an die Ausrichterorganisation ASO übergeben. Die ersten Etappen der Tour finden in unregelmäßigen Abständen im Ausland statt.

Zuletzt fand der etliche Millionen kostende Auftakt außerhalb Frankreichs in Dänemark (2022), im Baskenland (2023) und der Toskana (2024) statt. Heuer startete die Tour in Lille, 2026 geht es in Katalonien los, im Jahr darauf in Edinburgh. Im Olympiajahr 2028 steigt der Auftakt voraussichtlich in Frankreich, ehe Slowenien an die Reihe kommen könnte.

