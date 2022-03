Grand Smash lockt mit 2 Mio. Dollar und 2.000 Punkten

Mit einem Jahr Verspätung startet im Tischtennis diese Woche in Singapur eine hochkarätige Turnier-Kategorie, die Grand Smashes. Jeder dieser im „World Table Tennis“ (WTT) angesetzten Events geht über zwei Wochen, die Sieger erhalten 2.000 Weltranglistenpunkte, das Rekord-Preisgeld beträgt 2 Mio. Dollar (1,84 Mio. Euro). Diese Eckdaten erinnern stark an die Tennis-Grand-Slams.

Seit Montag läuft in Singapur die Qualifikation, die Hauptbewerbe beginnen am Freitag. Fix in den 64er-Einzelfeldern stehen die neuen österreichischen Staatsmeister Sofia Polcanova und Daniel Habesohn wie auch Robert Gardos. Bei den Männern haben 18 der Top 20 der Weltrangliste genannt, bei den Frauen 19. Im Doppel wird mit einem 24er-Raster begonnen, im Mixed treten 16 Paarungen an. Favoriten sind jeweils die chinesischen Asse.

(APA)

Beitragsbild: GEPA