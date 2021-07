Gratis-Eintritt bei LASK und Ried für Impfwillige

Oberösterreich probiert die Steigerung der Impfrate durch “Sport und Impfen”. Top-Fußballvereine, die Faustball-WM und EM, ein Radrennen und ein Tennisturnier bieten Besuchern Gratis-Eintritt, wenn sie sich impfen lassen. Das gaben die für Gesundheit zuständige LHStv. Christine Haberlander und Sport-Landesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) gemeinsam mit Spitzenfunktionären aus dem Sportbereich am Mittwoch bekannt.

Das Angebot beginnt mit der bereits gestarteten Faustball-WM der Frauen in Grieskirchen. Bei der SV Ried gibt es einen “Doppelpass”: Jede Person, die sich in der Woche vor dem Spiel gegen Admira (8. August) in der Impfstraße auf dem Messegelände impfen lässt, bekommt entweder eine Eintrittskarte dieses Heimspiel oder für die Rieder Herbstmesse. Der LASK lockt mit freiem Eintritt für die Begegnung mit Hartberg (22. August). Ebenfalls dabei Blau-Weiß gegen den GAK, das Innenstadt-Rad-Kriterium in Wels sowie das Tennisturnier Upper Austrian Ladies Linz.

„Wir unterstützen natürlich sehr gerne diese Aktion vom Sportland OÖ. Bei unserem Auftaktspiel haben wir gesehen, welch großen Unterschied es macht, ob Fans im Stadion sind oder nicht. Je mehr sich impfen lassen, desto größer ist die Chance, dass das jetzt auch so bleibt und wir weiterhin die Fans bei uns im Stadion begrüßen dürfen“, betont Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Impfstoffe sind – je nach Standort – Pfizer oder Johnson & Johnson.

