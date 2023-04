„Gratwanderung“: Tatar spricht über Lizenz-Entscheidung bei Austria Wien

Sky-Experte Alfred Tatar hat über die Lizenz-Entscheidung um den FK Austria Wien gesprochen.

Der Senat 5 der österreichischen Bundesliga verweigerte den Veilchen am Donnerstag die Lizenz in erster Instanz. Tatar meinte: „Die Abwägungen, einen Traditionsverein in der Bundesliga zu haben und die Austria nicht in der Bundesliga zu haben, wäre ein Erdbeben. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Verein nicht (finanziell) wegbricht. Das ist eine Gratwanderung.“