Grau & Orange: So sieht wohl das neue Bayern-Auswärtstrikot aus

Nach dem Heimtrikot für die kommende Saison 2020/21 wurde nun auch das Auswärtsjersey des FC Bayern von Footy Headlines geleakt.

Eine wirkliche Überraschung stellt das neue Heimtrikot des Deutschen Rekordmeisters nicht dar. Der FC Bayern wird in der Allianz Arena in der kommenden Spielzeit wie gewohnt in Rot auflaufen. In der Fremde werden Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. jedoch etwas “blasser” daherkommen.

Die Rückennummern und Spielernamen werden auf grau-orangenen Auswärtstrikots gedruckt. An den Seiten der Jerseys finden weiße Adidas-Streifen platz. Abweichend zum Heimtrikot gibt es allerdings einen Rundkragen – ebenfalls in weiß gehalten.

FC Bayern, Liverpool, PSG und Co.: Die Trikots der Saison 2020/21

Das schlichte Grau erscheint wie das Heimtrikot eher im klassischen Design – ohne viele Spielereien. Die Hingucker werden wohl das orange strahlende Vereinslogo und der Sponsoraufdruck werden.

Beitragsbild: footyheadlines.com