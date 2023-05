via

via Sky Sport Austria

Für viele Austria Wien-Fans kam im Dezember 2022 die Trainerentlassung von Manfred Schmid äußerst unerwartet. Bei „Talk und Tore“ spricht Schmid über die Entscheidung der Wiener Austria.

„Es gab natürlich Auffassungsunterschiede von der Spielanlage her, das ist normal, die gibt es. Die Verantwortlichen haben eine andere Vorstellung gehabt, ich habe so spielen lassen, dass wir erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen. Und das waren gravierende Unterschiede“, so Schmid.