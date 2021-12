Gray-Traumtor in der Nachspielzeit! Everton dreht Spiel gegen Arsenal

Der FC Everton hat nach acht sieglosen Spielen in Serie wieder einen Sieg in der Premier League eingefahren. Das Team von Trainer Rafael Benitez drehte im Heimspiel gegen Arsenal einen 0:1-Rückstand und gewann dank eines herrlichen Treffers von Demarai Gray in der 92. Spielminute mit 2:1.

Martin Ödegaard hatte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht, doch die „Toffees“ holten sich dank zweier später Treffer doch noch den Dreier.

Richarlison traf in der 79. Minute per Kopf zum 1:1, ehe der große Auftritt von Demarai Gray in der Nachspielzeit kam. Bereits beim 1:1 war Gray entscheidend beteiligt – sein Abschluss aus gut 20 Metern landete auf der Latte – den Abpraller verwertete Richarlison per Kopf.

Die Hausherren hatten in der ersten Spielhälfte aber auch Glück mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Mike Dean. In der 29. Minute traf Evertons Ben Godfrey den Arsenal-Rechtsverteidiger Takehiro Tomiyasi mit den Stollen im Gesicht. VAR Stuart Atwell sah sich die Szene an und kam dann gemeinsam mit Referee Dean zum Entschluss keine Karte für die unschöne Szene zu geben.

