Graz bleibt mit Kantersieg in Budapest an KAC dran

Die Graz 99ers haben sich in der ICE-Eishockey-Liga mit einem 8:3-Kantersieg bei Ferencvaros Budapest bis auf einen Punkt an Tabellenführer KAC herangepirscht – bei gleich vielen Spielen. Am Sonntag lenkten die Steirer mit einem 4:0-Blitzstart nach 14 Minuten die Partie früh in ihre Richtung, Marcus Vela glänzte mit insgesamt drei Toren.

Kein Glück hatte hingegen der VSV. Am Tag nach dem wichtigen 4:2-Erfolg in Budapest lagen die Adler bei Fehervar zwar mit 2:1 in Front, mussten dann aber immer einem Rückstand nachlaufen. Zweimal gelang der Ausgleich zum 3:3 bzw. 4:4, ehe die Ungarn in der 51. Minute den entscheidenden Treffer zum 5:4-Endstand landeten. Nach wie vor liegt der VSV acht Punkte vor Platz elf bzw. bei einer Partie mehr einen Zähler vor Fehervar.

(APA) / Bild: GEPA