Graz gewinnt ICE-Grunddurchgang – Capitals siegen beim KAC

Die Graz99ers gehen als Nummer eins in das Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga.

Die Steirer besiegten am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs in Linz die Black Wings und fingen den KAC an der Tabellenspitze noch ab. Die Klagenfurter unterlagen den Vienna Capitals zu Hause 2:3 nach Verlängerung. Als Tabellensiebenter durften die Caps anschließend den Gegner für das Pre-Playoff wählen und entschieden sich für Fehervar. Das zweite Duell bestreiten der VSV und Linz.

Die Capitals beendeten in Klagenfurt eine lange Niederlagenserie. Der Rekordmeister hatte die jüngsten zwölf Duelle gewonnen und war in der Heidi Horten-Arena gegen die Wiener seit März 2022 ungeschlagen. Senna Peeters traf 44 Sekunden, nachdem Matt Fraser den KAC in Führung gebracht hatte, zum 2:2, Randy Gazzola machte in der Verlängerung den Sieg perfekt. Die Capitals sicherten sich damit aus eigener Kraft Platz sieben und das Heim- und Wahlrecht für das Pre-Playoff. Sie entschieden sich für Fehervar, das sich im ungarischen Derby mit Ferencvaros Budapest mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung den Aufstieg gesichert hat. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells aus dem Vorjahr, in dem sich Fehervar durchgesetzt hatte.

Heimvorteil für Caps und VSV

Das Pre-Playoff, in dem die zwei letzten Plätze für das Viertelfinale (ab 10. März) ausgespielt werden, wird im „best-of-three“-Modus kommende Woche am Mittwoch, Freitag und falls notwendig Sonntag gespielt. Die Caps und der VSV haben im ersten und eventuell dritten Spiel Heimvorteil. Die Linzer konnten von der 0:1-Heimniederlage der Villacher gegen die Pustertal Wölfe nicht profitieren. Die Black Wings verloren gegen Graz und blieben einen Punkt hinter den Kärntnern.

Schlusslicht HC Innsbruck (1:4 bei Red Bull Salzburg) und die Pioneers Vorarlberg (1:4 zu Hause gegen HCB Südtirol) bezogen in ihrem letzten Saisonspiel Niederlagen.

(APA) / Bild: GEPA