Graz gewinnt Krimi beim SKN, BC Vienna weiter im Siegesrausch

UBSC Graz setzte sich beim SKN St. Pölten nach einer nervenaufreibenden Schlussphase mit 82:80 durch. Zur Halbzeit waren die Niederösterreicher dank ihres Topscorers Aapeli Alanen (36 Punkte) noch 50:41 voran gelegen. Die nun drittplatzierten Grazer steigerten sich jedoch. Drei Sekunden vor der Schlusssirene warf Lesley Varner den entscheidenden Korb, Alanen vergab im Gegenstoß.

BC Vienna zeigt in der Basketball Superliga weiterhin keine Schwächen. Die Wiener setzten sich am Samstag bei den Kapfenberg Bulls mit 95:86 durch und holten damit Sieg Nummer 13 in Folge. Enis Murati kam auf 29 Punkte für die Sieger. Der Spitzenreiter liegt in der Tabelle damit beruhigende acht Zähler vor den Swans Gmunden, die am Sonntag daheim gegen die Oberwart Gunners im Einsatz sind. Kapfenberg ist vorerst Vierter.

In der Qualifikationsrunde machten die Flyers Wels mit einem 87:68 bei Verfolger Vienna D.C. Timberwolves alles klar. Die Oberösterreicher fixierten den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Dabei waren die Wiener nach zehn Minuten 27:7 in Führung gelegen. Bester Werfer der Welser war Tylan Birts mit 25 Punkten.

(APA)/Bild: GEPA