Graz stellt in nächstem ICE-Krimi gegen Linz auf 3:1

Die Graz99ers haben am Samstag in der ICE Hockey League einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Die Grazer setzten sich zu Hause gegen die Black Wings Linz mit 5:4 nach Verlängerung durch und führen in der „best of seven“-Serie nach vier Spielen 3:1. Bereits zum dritten Mal in Folge ging ein Duell in die Overtime. Für die Entscheidung sorgte Michael Schiechl in der 70. Minute. Mit einem Sieg am Dienstag (19.15 Uhr) in Linz könnten die Grazer die Serie beenden.

Graz war bereits über weite Strecken der regulären Spielzeit die tonangebende Mannschaft, die Linzer machten aber dreimal Rückstände wett. Die 99ers belohnten sich erstmals kurz vor Ende des ersten Drittels mit einem Doppelschlag. Rok Ticar traf nach Vorarbeit von Lukas Haudum (19.), elf Sekunden vor der Drittelpause lenkte Casey Bailey einen Schuss von Frank Hora ins Kreuzeck. Linz kam im Powerplay durch Shawn St-Amant heran. Der Kanadier verwertete einen Abpraller und verlängerte seine Torserie auf sechs Spiele (28.). Brian Lebler stellte mit seinem 30. Saisontor nach starker Einzelleistung auf 2:2 (33.).

Die Grazer gingen durch Bailey (35.) nach einem Stangenschuss von Haudum und Paul Huber (44.) noch zweimal in Führung, Linz schlug aber jeweils mit sehenswerten Verteidiger-Toren zurück. Greg Moro (40.) traf mit dem ersten Kontakt ebenso perfekt wie Niklas Würschl (54./PP). In der Verlängerung stocherte Schiechl den Puck nach einem Schuss von Nick Bailen ins Tor.

(APA)/Bild: GEPA