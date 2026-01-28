Graz und Bozen qualifizieren sich für ICE-Playoff

Nach dem KAC und Red Bull Salzburg haben am Mittwoch auch die Graz99ers und der HCB Südtirol die Tickets für das Playoff in der ICE Hockey League gelöst.

Die drittplatzierten Grazer feierten in der 44. Runde beim HC Pustertal einen 7:1-Sieg und haben damit ihren Platz in den Top 6 sicher. Das gilt auch für das Team aus Bozen trotz einer 0:6-Pleite bei den Black Wings in Linz. Da die Vienna Capitals beim VSV 1:4 verloren, sind auch die Südtiroler durch.

Die Villacher schafften durch den Sieg den Sprung auf – den für das Pre-Playoff wichtigen – Platz zehn. Der ICE-Leader KAC besiegte Ferencvaros Budapest 5:2, wodurch die Ungarn auf Rang elf abrutschten. Salzburg gewann sein Heimspiel gegen Fehervar 4:0. Der Kampf um die Ränge sieben bis zehn bleibt damit eng, fünf Teams innerhalb von fünf Punkten rittern um die vier Pre-Playoff-Plätze.

Graz macht früh alles klar

Graz ließ in Bruneck nichts anbrennen, ging im ersten Drittel schnell mit 3:0 in Führung und erhöhte in den zweiten 20 Minuten auf 6:1. Paul Huber glänzte mit einem Doppelpack, Lukas Haudum mit dem Treffer zum 7:1 sowie zwei Assists. Die Pustertaler bleiben trotzdem weiter ungefährdet auf Rang sechs. In Linz ging für die Bozener zwar alles daneben, doch dank der Villacher Schützenhilfe haben die Italiener Planungssicherheit. Travis Barron mit drei und Sean Collins mit zwei Toren waren für die Oberösterreicher, die Bozen in dieser Saison erstmals bezwangen, die Matchwinner. Die Black Wings sind nun Siebenter.

Im direkten Duell um einen Pre-Playoff-Platz verwies der VSV die Capitals in die Schranken. Die Villacher, die durch Treffer von Guus van Nes, Maximilian Rebernig, Brett Budgell und Adam Helewka die Oberhand behielten, fügten den Wienern die erste Niederlage nach drei Siegen zu. In Salzburg hielt sich „Bullen“-Keeper David Kickert gegen Fehervar schadlos und durfte sich über sein fünftes Saison-Shutout freuen. Für die Ungarn war es die siebente Niederlage in Serie. Salzburgs Rückstand auf den KAC, der die Budapester zum vierten Mal heuer bezwang, beträgt weiter vier Zähler.

(APA) / Bild: GEPA