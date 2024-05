Graz und Oberwart rittern um BSL-Meistertitel

UBSC Graz und die Oberwart Gunners rittern ab Samstag (17.30 Uhr) um den Meistertitel 2024 in der Basketball Superliga (BSL) der Männer. Der Fünfte der Abschlusstabelle trifft auf den Siebenten, beide Teams dürfen somit getrost als „Riesentöter“ bezeichnet werden. Die „Best-of-five“-Finalserie wird im Sportpark an der Mur eröffnet.

Die Steirer stehen vor ihrem ersten Liga-Endspiel überhaupt und damit vor einer Premiere. Für die Burgenländer, Titelgewinner 2011 und 2016, hingegen bringt der Auftakt den bereits 39. Einsatz seit 1997 in einer Finalserie um die Meisterschaft. Weil Oberwart den „Umweg“ über die Qualifikationsrunde genommen hat, treffen die beiden Teams am Samstag zum erst vierten Mal im Spieljahr aufeinander. Der UBSC behielt in den vorangegangenen drei Duellen sowohl in der Meisterschaft (83:71 und 85:77) als auch im Cup-Viertelfinale (94:79) jeweils die Oberhand.

Nimmt man den bisherigen Play-off-Verlauf der Titelkandidaten zur Hand, sollte der Heimvorteil keine entscheidende Rolle spielen. Die Grazer haben im Viertel- und Semifinale vier von fünf Auswärtsspielen gewonnen, die Gunners immerhin drei.

In der anstehenden Serie sollte mit starkem Fanaufkommen gerechnet werden dürfen. Graz und Oberwart sind nur durch etwa eine Fahrstunde mit dem Auto getrennt.

