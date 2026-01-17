Graz verkürzt Rückstand auf KAC – Siege für Capitals und VSV

Die Graz 99ers haben in der ICE-Eishockeyliga ihren Rückstand auf Tabellenführer KAC zumindest vorübergehend auf einen Punkt verkürzt.

Die zweitplatzierten Steirer gewannen einen Tag nach ihrer Niederlage in Innsbruck das nächste Auswärtsduell mit einem Nachzügler gegen die Pioneers Vorarlberg glatt 4:0. Tim Harnisch traf doppelt, Paul Huber erzielte ein Tor und verbuchte zwei Assists. Der KAC kann am Sonntag mit einem Sieg in Linz den alten Abstand wiederherstellen.

In der unteren Tabellenregion setzten sich die am Vortag in Feldkirch leer ausgegangenen Vienna Capitals bei Schlusslicht Innsbruck 5:2 durch. Auch der VSV siegte 24 Stunden nach dem 2:5 gegen Salzburg daheim gegen Fehervar 3:2 nach Verlängerung.

(APA) / Bild: GEPA