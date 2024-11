Graz99ers feiern Kantersieg

Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen haben sich die Graz99ers mit einem Torspektakel den Frust von der Seele geschossen. In der Sonntags-Matinee gegen die Pioneers Vorarlberg feierten die Steirer einen 7:1-Heimsieg und gehen als Tabellendritter der ICE-Eishockeyliga in die Länderspielpause. Meister Red Bull Salzburg blieb an diesem Wochenende punktlos und fiel auf Rang sechs zurück.

Die Grazer zogen gegen die Vorarlberger Mitte des Mitteldrittels mit zwei Treffern auf 3:0 davon, zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Casey Bailey mit einem Doppelpack zum 5:1 für die endgültige Entscheidung. Für Salzburg gab es nach der Heimniederlage gegen den VSV auch in Bruneck nichts zu holen. Die Roten Bullen verspielten gegen die Pustertal Wölfe zweimal eine Führung, gerieten durch drei Gegentore im Mitteldrittel mit 2:4 in Rückstand und mussten sich mit 3:6 geschlagen geben.

VSV deklassiert Asiago – Capitals gewinnen

Perfekt liefen die vergangenen Tage für den VSV, der mit drei Siegen innerhalb einer Woche vom letzten Platz auf Rang neun vorstieß. Beim 10:2 im Heimspiel gegen Asiago gelang dank Benjamin Lanzinger ein Blitzstart. Der Stürmer steuerte zur 3:0-Führung nach nicht einmal dreieinhalb Minuten zwei Tore bei und bereitete den Treffer von Marco Richter vor. Nach dem vierten Treffer kamen die Italiener noch vor der ersten Pause auf 2:4 heran, Thomas Vallant (31., 35.) beendete aber rasch wieder die Hoffnungen von Asiago.

Die Vienna Capitals feierten mit einem 4:3 nach Verlängerung gegen die Black Wings Linz ihren erst zweiten Heimsieg in dieser Saison. Die Wiener gingen mit einem 3:1-Vorsprung ins Finish, kassierten durch Andreas Kristler (57.) und Sean Collins (60.) aber noch den Ausgleich. Zehn Sekunden vor Ablauf der Verlängerung entschied Peter Krieger das Spiel doch noch zugunsten der Caps.

(APA)

Bild: GEPA