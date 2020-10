Graz99ers holen schwedischen Verteidiger Alsing

via

via Sky Sport Austria

Die Graz99ers haben sich mit dem schwedischen Verteidiger Olle Alsing verstärkt. Wie der Club der ICE-Eishockeyliga am Dienstag bekanntgab, wurde der 24-Jährige “für die kommenden Wochen” engagiert.

Alsing ist vom NHL-Club Ottawa verliehen, für den er aber noch nie gespielt hat und von dem er jederzeit zurückbeordert werden könne, wie die 99ers schrieben. Zuletzt war er für Djurgardens IF in Schweden tätig und in der Champions Hockey League bei der Wahl zum MVP nominiert.

(APA)

Artikelbild: Getty