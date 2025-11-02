Graz99ers siegen in Bozen – KAC verliert in Feldkirch

Die Graz99ers haben das Topspiel in der ICE-Eishockeyliga für sich entschieden.

Die Steirer gewannen am Sonntag beim HCB Südtirol 4:3 nach Penaltyschießen und schoben sich auf Rang vier vor, da der KAC beim Tabellenletzten Pioneers Vorarlberg mit 1:2 n. P. verlor. Pustertal übernahm zwei Tage nach dem 1:9-Debakel im Derby gegen Südtirol mit einem 4:0 gegen Fehervar die Tabellenführung. Der VSV siegte bei den Vienna Capitals 3:0, die Black Wings Linz daheim gegen Budapest 3:1.

Die Grazer feierten im vierten Spiel unter Interimstrainer Philipp Pinter den dritten Sieg. In Bozen brachten Paul Huber (23.) und Lukas Kainz (34.) die 99ers 2:0 in Führung, nach dem Anschlusstreffer (38.) sorgte Michael Schiechl (40.) noch vor der zweiten Pause wieder für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Im Finish schafften die Südtiroler durch Brett Pollock (54., 59.) noch den Ausgleich, dank Lukas Haudums Penalty-Treffer traten die Grazer die Heimreise aber doch als Sieger an.

KAC-Erfolgsserie endete in Feldkirch

In Feldkirch beendeten die heimischen Pioneers die Auswärtsserie des KAC. Der Vizemeister hatte in fremden Stadien sechs Siege hintereinander gefeiert und zudem einen starken Oktober mit acht Siegen aus neun Spielen. Im Penaltyschießen endeten die Erfolgsläufe, weil nur Casey Dornbach für Vorarlberg seinen Versuch verwertete. „Wir haben vom ersten Faceoff an nie zu unserem Rhythmus gefunden“, sagte KAC-Trainer Kirk Furey.

Der Villacher SV schaffte mit einem Erfolg in Wien den Anschluss an die Top sechs und liegt nun sieben Zähler vor den Caps. Die Wiener hatten im ersten Drittel bei zwei Metalltreffern Pech, die Kärntner holten sich dank Treffern von Nikita Scherbak (31.), John Hughes (39.) und Philipp Lindner (45./PP) aber verdient drei Punkte.

(APA) / Bild: GEPA