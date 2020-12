via

via Sky Sport Austria

Die Graz99ers haben auf verletzungsbedingte Ausfälle reagiert und mit Anton Mylläri einen erfahrenen schwedischen Verteidiger verpflichtet.

Der 29-Jährige soll beim Tabellensiebenten der ICE-Liga bereits am Donnerstag gegen Linz erstmals für die Steirer auflaufen. Mylläri war nach Stationen in der höchsten Liga seines Landes zuletzt in der zweitklassigen Allsvenskan-Liga bei Västeras tätig.

(APA)

Beitragsbild: GEPA