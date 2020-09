Graz99ers verstärken sich mit Detroit-Stürmer Rasmussen

Nach den Vienna Capitals, dem VSV und Dornbirn haben sich nun auch die Graz99ers mit einem jungen Spieler eines NHL-Teams auf Leihbasis verstärkt. Einen Tag vor Saisonbeginn der ICE-Eishockeyliga verpflichteten die Grazer den Stürmer Michael Rasmussen von den Detroit Red Wings.

Der 21-jährige Kanadier war von den Red Wings 2017 an Nummer neun gedraftet worden, absolvierte in der Saison 2018/19 62 Spiele für Detroit und erzielte acht Tore. In der vergangenen Saison war Rasmussen nur im Farmteam Grand Rapids Griffins im Einsatz. Er erhält in Graz Spielpraxis, bis in Nordamerika die Saison startet. Rasmussen könne von Detroit jederzeit zurückbeordert werden, wie die 99ers am Donnerstag mitteilten.

“Wir haben in der Vorbereitung kein einziges Match in voller Besetzung absolvieren können und brauchen daher mehr Tiefe im Kader. Wenn man dann die Chance hat, einen jungen First Round Draft wie Michael Rasmussen von den Detroit Red Wings auszuleihen, dann muss man zuschlagen”, erklärte General Manager Bernd Vollmann.

