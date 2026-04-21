Graz99ers wollen am Mittwoch ICE-Titel fixieren

Nach den starken Auftritten in der „best of seven“-Finalserie der ICE-Eishockeyliga gegen den HC Pustertal wollen die Graz99ers am Mittwoch alles klar machen. Bei den Wölfen in Bruneck (19.45 Uhr) haben die Steirer „Matchpuck“ zu ihrem ersten Titel in der ICE überhaupt. Mit einem möglichen „Sweep-Triple“, also 12:0-Siegen im Viertel-, Semi- und Finale, könnten sie gleich Geschichte schreiben. Das schafften bisher nur die Vienna Capitals und Red Bull Salzburg.

5:1,5:1 und 5:2. Die ersten drei Partien sprechen eine deutliche Sprache, für die Grazer scheint alles angerichtet. Bei den Steirern warnt man aber freilich vor übertriebenem Optimismus. „Der vierte Sieg ist immer der schwierigste, das wissen wir. Aber wir nehmen jedes Spiel, wie es kommt“, warnt Head Coach Daniel Lacroix. „Ich erwarte ein hartes, ein schweres Spiel. Wir müssen weiterhin in den richtigen Momenten die richtigen Dinge tun, werden unser bestes Hockeyspiel brauchen, um zu gewinnen.“

Graz99ers wohl sechster Meister ohne Final-Niederlage

Seit der Neuausrichtung der Liga 2000 können die Grazer der sechste Champion werden, der im Finale unbesiegt bleibt. Das erwähnte „Sweep-Triple“ hatten die Capitals 2017 (Finale gegen KAC) und Salzburg 2022 (Fehervar) geschafft. Serienmeister Salzburg war ja auf der Jagd nach dem fünften ICE-Titel en suite überraschend im Viertelfinal mit 0:4 gescheitert – gegen den nunmehrigen Finalisten Pustertal.

Die Grazer hingegen zeigten bisher eine sehr starke Performance, allen voran Goalie Nico Wieser, der bei einer „Save Percentage“ von 96,06 Prozent im Play-off hält. Und mit dem möglichen 16. Sieg in Folge könnten die 99ers in Bruneck die Siegesserie von VEU Feldkirch 2022 gleichziehen. Nur der KAC-Rekord aus dem Jahr 2010 mit 17 Matches en suite wird bestehen bleiben. Bejubelt soll der mögliche Titel freilich auch im eigenen Stadion werden: Die Grazer werden im Merkur Eisstadion bei freiem Eintritt wieder ein Public Viewing einrichten. Der Sieg muss aber in der eindrucksvollen, neuen intercable Arena in Bruneck eingefahren werden.

(APA) / Bild: GEPA