Grazer Rotjacken hoffen im steirischen Duell auf ersten Saisonsieg

Im zehnten Ligaspiel will Tabellenschlusslicht GAK erstmals über drei Punkte jubeln und seine Sieglos-Serie in der laufenden Saison endlich beenden.

Im steirischen Duell gastiert der TSV Hartberg in Graz (ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – mit Sky Stream live dabei), die auf Platz sieben rangierenden Oststeirer wollen mit einem Sieg den Anschluss an das vordere Tabellenmittelfeld wahren. „Die Länderspielpause haben wir für viele Analysen genutzt“, sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. „Da waren überraschenderweise auch einige gute Dinge dabei. Aber auch sehr viel schlechte, die wir auch ganz klar mit den Spielern angesprochen haben.“ Feldhofer muss wegen der späten Rückreise von Jacob Italiano nach dessen Länderspieldebüt für Australien um den Einsatz des Linksverteidigers bangen.

Die Grazer sind vor den Hartbergern jedenfalls gewarnt. „Hartberg ist richtig gut im Umschaltspiel, da müssen wir auf die schnellen Spieler aufpassen“, sagte Mittelfeldspieler Dominik Frieser, der zuversichtlich auf das Duell gegen seinen Ex-Verein blickt. „Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, dass am Samstag der erste Dreier passiert.“ Die Hartberger wollen sich freilich rehabilitieren, nachdem sie vor der Länderspielpause beim LASK eine 3:0-Führung mit drei Gegentoren in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben haben. „Wir haben die Chance, den Ärger über das 3:3 abzubauen. Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie aus diesem Spiel gelernt hat – und spürt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment nachlässt“, sagte Trainer Manfred Schmid, der wohl weiter auf die angeschlagenen Jed Drew, Youba Diarra und Lukas Fridrikas verzichten muss. Der erkrankte Patrik Mijic könnte auch ausfallen.

(APA) / Bild: GEPA