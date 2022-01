Grbic leihweise von Lorient zu Rapid-Gegner Vitesse Arnheim

Der Wechsel von Adrian Grbic von Lorient zu Vitesse Arnheim ist seit Dienstag offiziell. Der 25-Jährige spielt ab sofort leihweise bis Saisonende für Rapids Gegner im Conference-League-Sechzehntelfinale, wie beide Vereine bekanntgaben.

Grbic ist seit Sommer 2020 bei Lorient engagiert, neun Millionen Euro war er dem Club aus der Bretagne wert. Beim Ligue-1-Club kam der neunfache ÖFB-Teamspieler (vier Tore) zuletzt aber nicht über die Rolle eines Wechselspielers hinaus.

In dieser Saison gelang dem Wiener, der acht Jahre im Rapid-Nachwuchs kickte, bisher nur ein Treffer in der Liga. Vitesse liegt in der niederländischen Ehrendivision auf dem vierten Platz. Das von Ex-Austria-Coach Thomas Letsch trainierte Team trifft am 17. und 24. Februar auf Rapid.

Adrian Grbic est prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, au club hollandais du Vitesse Arnhem, l’actuel quatrième de l’Eredivisie. On lui souhaite une belle deuxième partie de saison ! pic.twitter.com/Q3P1meDwe7 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 11, 2022

