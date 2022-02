Grbic will wieder „eine Option für das Nationalteam“ sein

via

via Sky Sport Austria

Für Vitesse Arnheim-Stürmer und ÖFB-Legionär Adrian Grbic steht das wichtige Rückspiel gegen den SK Rapid Wien bevor. Der 25-Jährige wechselte erst im Jänner leihweise vom französischen Erstligisten FC Lorient zu den Niederländern und will mit mehr Spielzeit und mehr Toren glänzen. Der Weg des Adrian Grbic begann in der Jugend des heutigen ECL-Gegners Rapid und spielte sich bis auf die Abrufliste des ÖFB – doch er will mehr.