Grealish-Tor sorgt für neuen WM-Rekord

England hat zum Auftakt der Gruppe B bei der Fußball-WM in Katar einen 6:2-Kantersieg gegen den Iran gefeiert und damit die Jagd nach dem ersten WM-Titel seit 1966 eröffnet. Der Vize-Europameister sprühte zeitweise vor Spielfreude und untermauerte damit seine Rolle als WM-Mitfavorit.

Boukayo Saka zweimal, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford und Jack Grealish trafen für die Three Lions. Das Spiel war bereits zur Pause entschieden, England ging mit 3:0 in die Kabine. Ein besonderes Tor war das 6:1 durch City-Star Jack Grealish.

Vor dem Treffer des 27-Jährigen spielte das Team von Gareth Southgate nämlich 35 Pässe – das sind die meisten Pässe im Vorfeld zu einem Tor bei einer Weltmeisterschaft seit 1966.

35 – There were 35 passes in the build up to England’s sixth goal scored by Jack Grealish, the most passes in the build up to a goal at the World Cup on record since 1966. Engineered. pic.twitter.com/zF8gNjF9mX

— OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2022