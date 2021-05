Grechtshammer ab Juli Gesamtleiter der ÖFB-Frauen-Akademie

Peter Grechtshammer übernimmt ab 1. Juli die neu geschaffene Position des Gesamtleiters der ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten, wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und der SK Rapid am Montagnachmittag mitteilten. Der 42-Jährige ist seit 16 Jahren in diversen sportlichen Funktionen beim Rekordmeister in Hütteldorf tätig, aktuell noch bis Ende Juni als Leiter Sportmanagement Rapid II, Akademie und Nachwuchs.

Trainer des U19-Nationalteams der Frauen wird Johannes Spilka, der mit dem SKN St. Pölten zwei Meistertitel in der Frauen-Bundesliga gewann. Markus Hackl übergibt sein Amt als U17-Teamchef an seinen langjährigen Assistenztrainer Patrick Haidbauer und widmet sich künftig verstärkt seiner Co-Trainer-Tätigkeit beim Frauen-Nationalteam. Zudem wird Hackl als “Talentecoach national” und ebenso wie Haidbauer weiter als Individualtrainer fungieren. Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann ist künftig auch “Talentecoach international”.

