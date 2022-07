Gregoritsch rät ÖFB-Teamkollege Kalajdzic zu Wechsel

via

Sasa Kalajdzic ist heiß begehrt. Sein österreichischer Landsmann Michael Gregoritsch rät dem Stuttgarter Angreifer zu einem Vereinswechsel.

Sasa Kalajdzic ist in diesem Sommer eine der heißesten Aktien auf dem Stürmermarkt. Es gibt kaum einen großen Verein, der mit dem österreichischen Nationalspieler noch nicht in Verbindung gebracht worden ist. Der neueste Bewerber: Manchester United.

Nach Informationen von Sky befinden sich die Red Devils in Gesprächen mit Kalajzic‘ Management. Nationalmannschaftskollege Michael Gregoritsch traut dem 25-Jährigen den Schritt auf die Insel zu: „Sasa ist ein hervorragender Spieler. Seine Scorerpunkte sprechen für sich. Ich traue ihm auch zu, dass er dort erfolgreich ist, weil er unglaubliche Qualitäten hat.“

Kalajdzic zu United?

Sein Rat an Kalajdzic: „Wenn er die Möglichkeit hat, dort hinzugehen, dann sollte er sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg machen und dort unterschreiben. Das ist einer der drei größten Vereine der Welt. Die Chance bei einem solchen Verein zu spielen wird nicht so oft kommen im Leben.“

Eine Bedingung stellt Gregoritsch aber an seinen Landsmann: „Wenn, dann muss eines der ersten Trikots an mich gehen, weil ich ein rießen Manchester United Fan war in meiner Jugend und Kindheit.“

Kalajdzic hat Vertrag bis Sommer 2023

Der Vertrag von Sasa Kalajdzic läuft im Sommer 2023 aus. Neben Manchester sind unter anderem auch West Ham, Brighton & Hove Albion und Southampton am Österreicher interessiert. Auch einen Verbleib in Stuttgart schloss der Stürmer im Trainingslager des VfB in Weiler-Simmerberg nicht aus.

