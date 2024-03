Gregoritsch schießt Freiburg zu Hinspiel-Sieg gegen West Ham

ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch hat in der Europa League erneut zugeschlagen und den SC Freiburg gegen West Ham United zum Sieg geschossen.

Im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag drückte der in der 71. Minute eingewechselte Steirer in der Schlussphase einen Stanglpass über die Linie (81.) und bescherte den Freiburgern mit seinem fünften Europacup-Treffer im siebenten Spiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London.

Freiburgs „Mr. Europacup“ hatte die Mannschaft von Trainer Christian Streich bereits zuletzt im Playoff-Rückspiel bei Lens mit einem Tor in der Verlängerung in die nächste Runde befördert.

VAR lässt Freiburg bis Minute 99 zittern

Matchwinner Gregoritsch kam wie zuletzt häufig in der Schlussphase von der Bank, im Angriff der Freiburger sind derzeit Lucas Höler und Roland Sallai gesetzt.

Ein mögliches strafbares Handspiel des Freiburgers Noah Weißhaupt ließ die Gastgeber bei einem VAR-Check bis in die 99. Minute zittern.

