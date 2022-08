Gregoritsch schwärmt von Trainer Streich: „Er ist einfach Mensch“

via

Mit zwei Toren und einer Vorlage ist ÖFB-Angreifer Michael Gregoritsch ein starker Start bei seinem neuen Verein SC Freiburg gelungen. Ein Grund dafür ist, dass er sich bei seinem neuen Klub auf Anhieb wohl gefühlt hat.

„Man muss ja sagen: Egal wo man hingeht, es heißt immer, es ist ein familiärer Verein. Aber das hier ist schon nochmal ein ganz anderes Level, wenn im Trainingslager am freien Nachmittag 16, 17 Spieler gemeinsam beim Kaffee sitzen und sich alle miteinander super unterhalten und Spaß haben. Das kenne ich eigentlich nur vom Nationalteam so“ sagte Gregoritsch im Gespräch bei „Die ABSTAUBER“.

Einen großen Anteil am guten Start in Freiburg hat auch Trainer Christian Streich. Angesprochen auf den Kult-Coach der Freiburger geriet Gregoritsch ins Schwärmen. „Er ist einfach Mensch. Das habe ich noch nicht so oft erlebt, dass ich von den ersten fünf Gesprächen vier über das Private geführt habe. Er hat sich einfach dafür interessiert, wo ich herkomme, für meine Familie. Er interessiert sich wirklich komplett und ehrlich dafür“, berichtete Gregoritsch.

„Es geht um den Mensch Michi Gregoritsch“

Dass bei Streich immer der Mensch an erster Stelle steht, schätzt Gregoritsch sehr: “ Es ist angenehm, wenn es nicht immer nur darum geht, welchen Laufweg du machen musst oder in welchen Momenten du attackieren musst. Darum geht es natürlich auch, aber es geht schon auch um den Mensch Michi Gregoritsch.“

Grundsätzlich zeigte sich der 28-Jährige mit dem Wechsel von Augsburg nach Freiburg hochzufrieden. „Es macht richtig Spaß, die Truppe ist wirklich super. Es sind total gute Jungs, natürlich auch mit Qualität am Platz. Es war für mich einfach der richtige Wechsel“, so Gregoritsch.

