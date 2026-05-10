Gregoritsch-Zukunft: Augsburg-Boss verrät Option

Sechs Tore und drei Vorlagen in 16 Bundesliga-Spielen – auch dank Michael Gregoritsch hat der FC Augsburg souverän den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga eingetütet und könnte sich nun am letzten Spieltag sogar noch für das internationale Geschäft qualifizieren.

Wie es mit dem ÖFB-Stürmer weitergeht, ist noch nicht final geklärt. Gregoritsch ist aktuell von Bröndby IF an Augsburg ausgeliehen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hat sich am Sonntagabend in Sky90 – die Fußballdebatte zur Zukunft des Angreifers wie folgt geäußert: „Wir warten diese Saison ab. Also, es ist jetzt erst mal so: Wir haben eine Option, eine Möglichkeit, die Option zu ziehen. Die geht bis Ende Mai oder Mitte Juni. Und wir wollen uns dann nach der Saison auch mit Gregerl in Ruhe zusammensetzen, ein paar Sachen besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Aber aktuell hat er die Argumente logischerweise vollständig auf seiner Seite, und wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

(Red.)

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