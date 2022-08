Greiml bekommt Konkurrenz: Liverpool-Verteidiger leihweise zu Schalke

via

via Sky Sport Austria

Der Niederösterreicher Leo Greiml bekommt bei seinem Club Schalke 04 weitere interne Konkurrenz um eine Position in der Innenverteidigung. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Dienstag vermeldete, einigte man sich mit Liverpool über die Leihe von Sepp van den Berg. Der 20-Jährige ist U21-Nationalspieler der Niederlande und war die vergangenen eineinhalb Jahre schon an Preston North End ausgeliehen.

Greiml wartet noch auf sein Debüt in der obersten deutschen Spielklasse. Der 21-jährige Ex-Rapidler war vor dieser Saison nach einem verheilten Kreuzbandriss zu den Gelsenkirchenern gewechselt und hat noch Trainingsrückstand. Zuletzt stand er in der viertklassigen Regionalliga West allerdings schon zweimal über 90 Minuten für die zweite Mannschaft von Schalke auf dem Platz.

(APA) / Bild: Imago