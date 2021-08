Greiml: “Wir haben eine super Partie gemacht und verdient 3:0 gewonnen”

Rapid ist dem Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League einen großen Schritt näher gekommen. Die Wiener gewannen am Donnerstag im Play-off-Heim-Hinspiel gegen Sorja Luhansk mit 3:0 (1:0) und sind nun vor dem Rückspiel am 26. August (18.30 Uhr MESZ) in Saporischschja favorisiert. Taxiarchis Fountas (29.) brachte Rapid in Front. Nachdem die Gäste zahlreiche Chancen vergeben hatten, schossen Ercan Kara (78.) und Marco Grüll (85.) noch den klaren Sieg heraus.

Reaktionen zum Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Fußball-Europa-League zwischen Rapid Wien und Sorja Luhansk (3:0, via ORF):

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): “Man hat heute gesehen, dass es – wie ich es vor dem Spiel schon gesagt habe – gegen eine gute Mannschaft ging. Aber ich denke, ein 3:0 ist ein wirklich sehr gutes Resultat. Wir haben dafür sehr viel leisten müssen, Luhansk hätte durchaus das eine oder andere Tor schießen können. Aber wir waren eigentlich stabil und haben die nötigen Tore geschossen, die uns das Rückspiel erleichtern, aber nicht bedeuten, dass wir schon durch sind. Luhansk ist technisch sehr stark, hat sehr schnelle Spieler und wir haben es uns unnötig schwer gemacht, weil wir die Spieler im Zentrum aus dem Auge verloren haben. Die sind nicht zu Unrecht Dritter in der Ukraine.”

Leo Greiml (Rapid-Verteidiger): “Wir haben heute eine super Partie gemacht und verdient 3:0 gewonnen. Luhansk hat eine richtig gute Offensive, aber wir wussten um ihre Schwächen in der Defensive. Das haben wir gut ausgenutzt, sind gute Konter gefahren und hinten bis auf ein, zwei Situationen gut gestanden. Wir können zufrieden sein mit dem Ergebnis.”

Viktor Skripnik (Luhansk-Trainer): “0:3 ist zu hoch. Ich glaube, das ist unverdient. Wir müssen ein paar Tore schießen, aber Rapid war eiskalt vor unserem Tor – 3 Schüsse, 3 Tore, das ist eine gute Quote. Natürlich wird es im Rückspiel schwierig, aber wir werden alles versuchen. Das ist eine ganz bittere Niederlage, das tut weh.

(APA) / Bild: GEPA