Griechischer Klub angelt wohl nach Spendlhofer

Sturm Graz-Innenverteidiger Lukas Spendlhofer steht beim griechischen Erstligisten AE Larisa hoch im Kurs.

Wie der griechische Reporter Antonis Tsirakis berichtet, will AE Larisa aus der höchsten griechischen Liga Lukas Spendlhofer von Sturm Graz verpflichten. Spendlhofer hat bei den Grazern bekanntlich keine Zukunft. Der Innenverteidiger soll den verletzten Abwehrchef Nikola Zicic ersetzen.

Der 27-Jährige hat beim SK Sturm noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2022.

Während Spendlhofer noch auf der Suche nach einem neuen Verein ist, hat seiner ehemaliger Mitspieler Anastasios Avlonitis beim italienischen Serie B-Klub Ascoli Calcio unterschrieben.

Friend of Hellas Football @TasosAvlonitis has signed with Italian club #Ascoli Calcio.

We wish him all the best 💪🏽 🇬🇷 pic.twitter.com/4uu83UoONY

— Hellas Football (@HellasFooty) September 19, 2020