Griezmann auf Abstellgleis? Barca plant wohl Mega-Tausch

Antoine Griezmann hat beim FC Barcelona offenbar keine Zukunft mehr. Spanischen Medienberichten zufolge möchten die Katalanen den französischen Weltmeister abgeben und in einem Tausch verrechnen. Demnach soll Barca großes Interesse an Saul Niguez von Atletico Madrid haben, nachdem sich der angestrebte Transfer von Georginio Wijnaldum zerschlagen hatte.

Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Niguez hat es jedenfalls in sich: 150 Millionen Euro müsste Barca an Atletico überweisen. Stattdessen haben die Katalanen wohl einen spektakulären Tausch mit Griezmann vorgeschlagen. Der Stürmer, der seit Sommer 2019 in Barcelona auf Torejagd geht, konnte nie wirklich vollends überzeugen und soll nun für Niguez weichen.

Auf der anderen Seite könnte sich Atletico-Coach Diego Simone eine Rückkehr Griezmanns sehr gut vorstellen. Allerdings müsste der Weltmeister von 2018 Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Das berichtet zumindest die Mundo Deportivo. In 257 Pflichtspielen für Atletico erzielte der Franzose 133 Tore und bereitete 50 weitere Treffer vor. Kehrt Griezmann nun zur ”alten Liebe” zurück?

