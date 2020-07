Griezmann droht Liga-Saisonende nach Verletzung

Dem FC Barcelona droht in den beiden verbleibenden Saisonspielen der spanischen Fußball-Liga gegen Osasuna und Alaves der Ausfall von Stürmerstar Antoine Griezmann.

Der Franzose klagte am Samstagabend beim 1:0-Sieg des Tabellenzweiten bei Real Valladolid über Schmerzen im Oberschenkel, eine genaue Diagnose stand noch aus.

Trainer Quique Setien erklärte nach dem Spiel, Griezmann habe um seine Auswechslung gebeten. Der in Barcelona bisher unglücklich agierende Weltmeister lief in der zweiten Hälfte nicht mehr ein. Setien wird zudem bereits das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Napoli (1:1) am 7. oder 8. August im Auge haben.

Real mit großem Vorteil im Titelrennen

Durch den Erfolg ist Titelverteidiger Barcelona wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Real Madrid herangerückt. Die “Königlichen” können am Montagabend mit einem Sieg in Granada aber wieder auf vier Zähler davonziehen.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.