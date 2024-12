Griezmann schießt Atletico zu neuntem Sieg in Serie

Atletico Madrid hat am Sonntag zum neunten Mal in einem Pflichtspiel in Folge über einen Sieg jubeln dürfen.

Der Champions-League-Gegner von Salzburg fixierte erst spät einen 4:3-Heimsieg in der spanischen La Liga gegen den FC Sevilla. Matchwinner war Doppel-Torschütze Antoine Griezmann mit seinem Treffer in der 94. Minute. Zuvor hatte er auch zum 2:3 (62.) getroffen. Die weiteren Tore der Heimischen gingen auf das Konto von Rodrigo de Paul (10.) und Samuel Lino (79.).

Atletico liegt in der Tabelle nur drei Punkte hinter Leader FC Barcelona und hat wie der zweitplatzierte Lokalrivale Real Madrid (David Alaba) eine Partie weniger ausgetragen. Sevilla ist nur 13.

(APA) / Bild: Imago