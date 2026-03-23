Griezmann vor Wechsel in die MLS

Antoine Griezmann steht Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge vor einem Sommer-Wechsel von Atlético Madrid in die USA.

Der französische Fußball-Weltmeister von 2018 hat demnach die Freigabe erhalten, während der Länderspielpause nach Florida zu fliegen, um seinen Vertrag beim Orlando City SC zu unterschreiben.

Gerüchte über einen Transfer des 35-Jährigen gab es schon seit Wochen. Griezmann hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen. Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter und steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick.

Am Sonntag hatte Griezmann mit Atlético das Liga-Derby bei Real Madrid 2:3 verloren. Auch spanische Medien berichten von einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel.

(SID) / Bild: Imago