Grifo-Triplepack und Gregoritsch-Tor: Freiburg schlägt Union deutlich

Dank des Turbo-Hattricks von Vincenzo Grifo binnen 16 Minuten geht der SC Freiburg als Bayern-Jäger Nummer eins in die WM-Pause. Der italienische Nationalspieler führte die Breisgauer im letzten Bundesliga-Spiel vor der Endrunde zu einem 4:1 (4:0) gegen zehn Mann von Union Berlin. Durch den Dreier im Verfolgerduell kletterte der SC auf Platz zwei, Freiburg liegt vier Punkte hinter dem Rekordmeister aus München.

Grifo traf in der vierten Minute per Hand- und in der 20. Minute per Foulelfmeter. Dazwischen war der 29-Jährige aus dem Spiel heraus erfolgreich (6.). Grifo ist damit der zweite Freiburger nach Nils Petersen (2015), dem ein Hattrick gelang. ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch (45.+1) traf zudem für den SC. Bei Berlin lief dagegen so ziemlich alles schief. Robin Knoche schoss einen Foulelfmeter an den Pfosten (9.), Diogo Leite sah früh die Rote Karte (19.). Sven Michel (85.) verkürzte spät per Foulelfmeter.

(SID)

Bild: Imago