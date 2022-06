Grillitsch angeblich vor Wechsel nach Italien

Florian Grillitsch steht offenbar vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der ÖFB-Teamspieler soll sich in konkreten Gesprächen mit der Fiorentina befinden. Der Vertrag des 26-jährigen Mittelfeldspielers bei der TSG 1899 Hoffenheim läuft im Sommer aus.

Demnach könnte Grillitsch in der Toskana bald einen Vierjahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Die „Viola“ spielt in der kommenden Saison im UEFA Europa Conference League Playoff.

Fiorentina are in well advanced talks to sign Florian Grillitsch as free agent. Austrian midfielder’s contract with Hoffenheim will expire in the coming days and it won’t be extended. 🟣🇦🇹 #transfers

Talks are underway – four year contract on the table, valid until June 2026. pic.twitter.com/wVqdsr4KV6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022