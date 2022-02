Die nicht für Olympia nominierte Tirolerin Franziska Gritsch hat am Samstag einen weiteren Sieg im Ski-Europacup gefeiert.

Die 24-Jährige setzte sich in der Abfahrt von Crans-Montana durch. Ihre Teamkolleginnen Nadine Fest, Lena Wechner und Emily Schöpf landeten auf den Plätzen vier bis sechs. Gritsch hatte im Februar zuvor bereits zwei Super-G im Sarntal in Südtirol und einen Riesentorlauf in Maribor gewonnen. Sie ist auch Führende in der Europacup-Gesamtwertung.

(APA)

Bild: GEPA