Grönland: In einer Woche zum Titel! Die wohl kürzeste Fußballmeisterschaft der Welt

In Grönland findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder die Endrunde um die Fußball-Meisterschaft statt. Dabei sind die Rahmenbedingungen mehr als kurios.

Eine gewöhnliche Anreise per Bus ist für grönländische Fußballmannschaften nicht möglich. Sie müssen entweder ins Flugzeug steigen oder den beschwerlichen Weg per Boot antreten. Das Land zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer ist schlicht zu groß. Auch deshalb wird die Endrunde um die Meisterschaft immer in einem Ort ausgetragen.

„Wir haben 17 Städte mit einer Fläche von zwei Millionen Quadratkilometer. Die Städte sind weit voneinander entfernt“, sagte Finn Meinel, ehemaliger Präsident des grönländischen Fußballverbandes. Zudem seien Straßen Mangelware.

Diese örtlichen Besonderheiten wirken sich auch auf die Gestaltung der nationalen Meisterschaft aus. Nach einer regionalen Vorrunde Mitte Juli, findet in diesem Jahr die Endrunde in Ilulisaat, der mit knapp 5000 Einwohnern drittgrößten Stadt des Landes, statt. Das Stadion bzw. wohl doch eher der etwas bessere Sportplatz ist dabei nicht von großen Tribünen, sondern von Hügeln umgeben.

In zwei Vierergruppen mit anschließendem Halbfinale und Finale kämpfen die besten Mannschaften um den Titel in der wohl kürzesten Fußballmeisterschaft der Welt. Denn am Sonntag nach nur einer Woche ist das Spektakel auch schon wieder beendet und der neue Champion steht fest. Rekordmeister ist übrigens B-67 Nuuk mit 13 Titelgewinnen.

Doch auch abseits der Anreiseproblematik hat das, man kann das durchaus so sagen, fußballverrückte Land mit vielen Hindernissen zu kämpfen.

Wetterbedingt kann in Grönland nur von Ende Mai bis Mitte September draußen Fußball gespielt werden. Die eisigen Temperaturen, der viele Schnee und dicke Eisschichten lassen einen längeren Zeitraum einfach nicht zu. Deshalb probiert sich Grönland seit ein paar Jahren verstärkt in Futsal aus.

Begeisterung am Fußball in Grönland sehr hoch

Doch die Begeisterung am klassischen Fußball ist nach wie vor hoch. Es gibt 39 Fußballvereine mit 5600 Mitgliedern, das entspricht etwa 10 Prozent der gesamten Bevölkerung. Der Fußballverband Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat existiert ebenfalls bereits seit 1971.

Selbstverständlich hat Grönland auch eine Nationalmannschaft. Das letzte Länderspiel liegt allerdings schon fünf Jahre zurück. 2017 verlor die Mannschaft bei den Island Games gegen die Isle of Man mit 0:6.

Da Grönland nicht über die ausreichende Infrastruktur verfügt und kein eigenständiger Staat sondern lediglich den Status eines autonomen Territoriums von Dänemark besitzt, sind sie laut FIFA-Statuten bei Turnieren nicht spielberechtigt. Doch dies soll sich in Zukunft ändern.

Seit Ende Mai bemüht sich Grönland, in der Konföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik CONCACAF Mitglied zu werden. Da die riesige Insel geographisch tatsächlich näher an Kanada und den USA liegt, würde dies auch sicherlich mehr Sinn ergeben als eine Mitgliedschaft in der UEFA, die auch immer wieder ein Thema zu sein scheint.

Doch dafür müsste auch an den Anreisewegen erst einmal gearbeitet werden.

