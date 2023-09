Größer und schwerer! Reinbacher sorgt beim Trainingsauftakt für Aufsehen

Eishockey-Juwel David Reinbacher bestreitet derzeit seine erste Saisonvorbereitung als NHL-Spieler. Der 18-Jährige wurde im Juni von den Montreal Canadiens an fünfter Stelle gedrafted und kämpft nun um einen Kaderplatz.

Dabei sorgte Reinbacher beim Trainingsauftakt der „Habs“ für Aufsehen. In einem Interview verkündete der Verteidiger, dass über den Sommer etwa 7kg an Muskelmasse zugelegt hat und fast 3cm gewachsen ist. Der Vorarlberger hat sich in den letzten zwei Monaten in Kloten (Schweiz) auf das Trainingscamp der Canadiens vorbereitet.



Größer und schwerer denn je versucht Reinbacher nun, sich ins Line-Up von Head-Coach Martin St. Louis zu spielen. Die NHL-Saison beginnt am 10. Oktober.

Eat, sleep, hockey, repeat 💪 David Reinbacher’s gained 15 lb (and one inch) in two months.#GoHabsGo pic.twitter.com/hxUdp9IsFD — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 14, 2023

Die NHL-Saison 2023/24 seht ihr live auf Sky – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass!

VIDEO: Reinbacher wird auf die Folter gespannt und von Montreal Canadiens gepickt

(Red.)

Bild: Imago