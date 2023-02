„Größter Erfolg der Geschichte“: Griechenland feiert Ginnis

Das sensationelle Silber für den Griechen AJ Ginnis im Slalom bei der alpinen Ski-WM in Courchevel hat auch in dessen Heimat für Jubel gesorgt.

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis erklärte nach dem Coup des 28-Jährigen, dass Alexandros Ioannis Gkinis – wie der Sportler am Peloponnes heißt – „die Bewunderung aller gewonnen und uns mit Stolz erfüllt hat“. Das „Hellenische Olympische Komitee“ feierte den „größten Erfolg in der Geschichte des griechischen Skisports“.

Ginnis fand sich und seinen Silberritt auch in vielen griechischen Medien wieder. Das Sportportal „ertsports.gr“ schrieb: „Für Griechenland ist die Silbermedaille des 28-Jährigen die erste in der Geschichte des Landes in einer olympischen Wintersportart. Wir erinnern daran, dass Ginnis bis 2018 Mitglied des US-Verbandes war, während er in Griechenland geboren wurde, wo er bis zu seinem zwölften Lebensjahr lebte.“ Die Zeitung „Kathimerini“ sprach von einer „historischen Medaille“.

