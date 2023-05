Grosjean bei IndyCar-Rennen erneut Zweiter

Der frühere Formel-1-Pilot Romain Grosjean wird in der IndyCar-Serie mehr und mehr zum ewigen Zweiten.

Beim vierten Saisonrennen in Birmingham/Alabama musste sich der 37 Jahre alte Andretti-Pilot zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum fünften Mal insgesamt einem einzigen Kontrahenten geschlagen geben. Am Montag lag der Franzose lange in Führung, in der Schlussphase setzte sich der Neuseeländer Scott McLaughlin (Penske) letztlich vor ihm durch.

In der Fahrerwertung ist Grosjean nun Fünfter, angeführt wird das Klassement vom letztjährigen Indy-500-Sieger Marcus Ericsson (Schweden/Chip Ganassi Racing), der in Birmingham nur den zehnten Platz erreichte.

Nun zieht die US-Rennserie weiter in ihr Mekka: Am 13. Mai steigt zunächst der Grand Prix of Indianapolis im Infield des legendären Ovals. Am 28. Mai wird dann das alljährliche Highlight der IndyCar-Serie ausgetragen, die 500 Meilen von Indianapolis auf dem rund 4 km langen Hochgeschwindigkeits-Oval.

(SID)

Bild: Imago