„Großartiger Test“: Kanada-Teamchef lobt ÖEHV-Team

So wie im Vorjahr ist Wien die erste Station des kanadischen Eishockey-Teams in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ab nächsten Freitag in Stockholm und Herning. Auf dem Programm stehen Teambuilding, taktische Besprechungen und ein Testmatch der zusammengewürfelten Truppe am Sonntag gegen Österreich. „Ich will uns kämpfen und gewinnen sehen“, sagte Teamchef Dean Evason.

Der ehemalige Coach von Marco Rossi bei Minnesota Wild war im Vorjahr als Co-Trainer dabei und ist nun zum Cheftrainer des Rekordweltmeisters aufgestiegen. Evason muss innerhalb kürzester Zeit aus Profis, die noch nie zusammen gespielt haben, ein Team formen. 15 Mann, davon 14 NHL-Profis, hat er vorerst zur Verfügung, am Sonntag werden Nachwuchsspieler und Europa-Legionäre die Mannschaft verstärken.

Teambuilding und Systemschulung

Teambuilding ist da groß geschrieben, etwa ein Golf-Match Spieler gegen Betreuerteam am Freitag. Und „wir wollen die Basis schaffen, wie dieses Team Canada spielen will. Wir wissen, welches System und welche Struktur wir haben wollen“. Gegen Österreich werden sich da noch Fehler einschleichen, „aber wir wollen, dass die Spieler füreinander spielen, dass sie kämpfen, dass sie in die Zweikämpfe gehen“, erklärte Evason.

Was vom ÖEHV-Team zu erwarten ist, weiß der 60-Jährige. Im Testmatch vergangenes Jahr in Wien gewannen die Kanadier 5:1, bei der WM in Prag kämpften sich die Österreicher im Schlussdrittel von 1:6 auf 6:6 zurück und verloren schließlich in der Verlängerung 6:7. Es war ein „verrücktes Spiel“ sagt Evason, „wir konnten die Blutung nicht stoppen“.

Österreicher geben nicht auf

Die Österreicher „haben Talent und Kampfkraft. Sie spielen hart, geben nicht auf. Wenn wir nicht die richtigen Dinge tun, wird es nicht gut für uns enden. Es wird ein großartiger Test für uns“, erklärte der kanadische Teamchef, der bisher keinen Profi aus dem vorjährigen WM-Kader dabei hat. Die Spieler müssten daher realisieren, „wie hart und stark die Gegner spielen. Und das beginnt morgen“.

Evason ist aktuell Cheftrainer der Columbus Blue Jackets, davor war er von 2020 bis November 2023 Coach von Minnesota Wild und damit Chef von Marco Rossi bei dessen Einstieg in die NHL. „Er ist ein großartiger Spieler. Er ist zu einem Leistungsträger in der NHL geworden“, sagte Evason.

Rossi wird klarkommen und Erfolg haben

Dass der 23-jährige Vorarlberger, dessen Vertrag abgelaufen ist und der deshalb nicht zur WM kommen wird, im Play-off in die vierte Linie zurückversetzt wurde, kann und will Evason nicht kommentieren. Nur so viel: „Ich kenne seine Wettbewerbsfähigkeit. Er reißt sich den Hintern auf. Er wird damit klarkommen und Erfolg haben.“

