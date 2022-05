Großbritannien und Italien steigen bei WM ab

Die Absteiger der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland heißen Großbritannien und Italien. Während sich die Briten im Entscheidungsspiel nach zweimaliger Zwei-Tore-Führung Österreich noch mit 3:5 geschlagen geben mussten, unterlagen die Italiener am Montag in Gruppe A in Helsinki Kasachstan mit 2:5. Für die Kasachen waren es die ersten drei Zähler im Turnier, sie reichten zum Klassenerhalt.

Tschechien löste mit einem 1:0 über die USA das Viertelfinal-Ticket. Die US-Amerikaner benötigen dafür zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag gegen Norwegen noch einen Punkt. Für Rekordweltmeister Kanada setzte es nach einem 3:6 gegen die Schweiz mit einem 2:3 gegen Dänemark überraschend die zweite Niederlage in Folge. Die Kanadier sind dennoch bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Auf dieses dürfen nun aber auch die Dänen noch hoffen.

(APA) / Bild: Imago