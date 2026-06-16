Große Chance für Trainerkarriere: Cannavaro ist zurück auf der WM-Bühne

Fabio Cannavaro wurde 2006 mit Italien Weltmeister und danach auch als bisher einziger Verteidiger zum Weltfußballer gekürt. Nun ist er mit dem Underdog Usbekistan zurück auf der großen WM-Bühne – während seine Heimat zuschauen muss.

Der Weltmeister wusste nicht mehr weiter. Eigentlich hatte Cannavaro doch alle Voraussetzungen, um eine ebenso glamouröse Trainerkarriere zu starten. Doch die Anfragen von Top-Klubs blieben aus, nirgendwo bekam der Italiener eine echte Chance. „Ich befand mich in diesem Teufelskreis“, berichtete er im Guardian, er habe sich „entmutigt“ gefühlt – bis sich diese eine, „unbezahlbare“ Möglichkeit bot.

Weniger als ein Jahr vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada meldete sich der usbekische Verband bei Cannavaro. Er solle mit seiner Erfahrung die „Weißen Wölfe“ auf ihre WM-Premiere vorbereiten. Und so kehrt Cannavaro, 20 Jahre nachdem er selbst den Pokal in die Höhe reckte, mit dem Underdog am Donnerstag gegen Kolumbien auf die größte aller Fußballbühnen zurück.

Es klingt beinahe unwirklich. Während der ehemalige Serie-A-Profi mit dem unbekannten WM-Neuling unter anderem auf Superstar Cristiano Ronaldo trifft, sind seine italienischen Landsleute nach der verpassten Qualifikation mal wieder zum Zuschauen verdammt.

Sehnsucht nach großer Karriere auf der Seitenlinie

Dass er nach 2006 erneut den Pokal in die Höhe stemmen wird, ist mehr als unrealistisch. Sein Team könne jedoch den einen oder anderen „überraschen“, betonte Cannavaro. Usbeken seien harte Kämpfer und unbequeme Gegenspieler – die aber den wenigsten ihrer Kontrahenten etwas sagen dürften.

Der mit Abstand bekannteste Spieler im Kader ist Abdukodir Chusanow. Der Abwehrspieler von Manchester City ist der Einzige, der in einer Top-Fünf-Liga Europas sein Geld verdient. Ein Großteil seiner Nationalmannschaftskollegen steht in der Heimat unter Vertrag.

Doch Usbekistan setzt bei seiner Premiere auf die Erfahrung von Cannavaro. Für den Weltfußballer von 2006 kam die Ernennung zum Nationalcoach im vergangenen Oktober, als die WM-Quali bereits sicher war, einem Aufstieg im Schnellverfahren gleich.

Nach Stationen in Saudi-Arabien und China hatte Cannavaro in Italien auf ein längerfristiges Engagement gehofft: „Ich dachte mir: Wie kann das möglich sein? Jeder kann trainieren, und ich finde gar nichts.“ Er kam nur beim Zweitligisten Benevento, später bei Udinese Calcio und in Kroatien bei Dinamo Zagreb unter – länger als fünf Monate durfte er aber nie bleiben.

In Usbekistan hat Cannavaro nun eine neue Heimat gefunden, genauer gesagt in Taschkent. In der Hauptstadt des zentralasiatischen Staates, der etwa 36 Millionen Einwohner hat, lebt er mit seiner Familie. Doch irgendwann möchte Cannavaro zurück nach Italien, vielleicht sogar die Nationalmannschaft trainieren. Darauf arbeite er hin, erzählte er der Gazzetta dello Sport.

Eine gelungene WM mit dem Underdog wäre eine perfekte Gelegenheit, sich dafür ins Gespräch zu bringen.

(SID)/Bild Imago