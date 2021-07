Große Ehre! Alaba wird CR7- und Ramos-Nachfolger

via

via Sky Sport Austria

David Alaba wird bei Real Madrid künftig für die direkten Freistöße zuständig sein. Der Österreicher übernimmt den Part als Freistoßschütze von Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo.

Dass David Alaba künftig die “Vier”, also die Ramos-Rückennummer bei seinem neuen Klub Real Madrid tragen wird, sorgte bereits für Aufsehen und zeigte schon, welche Erwartungen an den Österreicher in Spanien gestellt werden.

Nun wird dem Ex-Bayer die nächste Ehre zuteil. Alaba wird laut der spanischen Sportzeitung Marca erster Freistoßschütze sein und damit Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo beerben.

