Große Ehre! Ex-ÖFB-Teamchef als Welttrainer nominiert

Große Ehre für den ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller: Der Schweizer steht bei den „Globe Soccer Awards“ in der Auswahl zum Welttrainer des Jahres 2023. Koller gewann in Ägypten mit Al Ahly Kairo den Meistertitel sowie die afrikanische Champions League.

Der 63-Jährige befindet sich dabei auf einer Liste mit prominenten Namen. Neben Koller sind Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Mailand), Xavi (Barcelona), Luciano Spalletti (Napoli-Meistercoach, aktuell Italien-Teamchef), Arsenal-Trainer Mikel Arteta und der argentinische Weltmeister-Coach Lionel Scaloni nominiert.

Die „Global Soccer Awards“ sind eine Fan-Wahl und werden am 19. Jänner in Dubai verliehen. Im vergangenen Jahr sicherte sich Carlo Ancelotti die Auszeichnung. Insgesamt werden die „Global Soccer Awards“ in 17 Kategorien vergeben.

Bild: GEPA