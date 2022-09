Große Ehre: ÖFB-Youngster auf Liste der weltweit größten Talente

Zeteny Jano – dieser Name könnte in den kommenden Jahren noch für viel Aufsehen in Österreich und der Fußballwelt sorgen.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt aktuell noch beim FC Liefering in der 2. Liga und hat es auf eine prestigeträchtige Liste der 60 weltweit größten Talente des Jahrgangs 2005 geschafft, die der englische „Guardian“ jährlich veröffentlicht.

Die englische Zeitung schwärmt dabei von Jano: „Der Fakt, dass er ein Standard-Spezialist ist und eine großartige Passquote hat, führt zu Vergleichen mit einem anderen ungarischen Wunderkind, das über Salzburg den Durchbruch geschafft hat, Dominik Szoboszlai“, so die Einschätzung des „Guardian“.

Jano ist aktueller ÖFB-U18-Teamspieler und bringt es in dieser Saison auf bislang neun Einsätze in der 2. Liga sowie zwei Spiele in der UEFA Youth League. Jano besitzt ungarische Wurzeln, ist aber in Eisenstadt geboren und läuft daher für die Nachwuchsteams des ÖFB auf.

Jano wechselte 2018 aus der Lichtenwörther Jugend nach Salzburg und durchlief dort seitdem alle Jugendmannschaften in der Jugendakademie. Seit diesem Sommer ist Jano Teil des Kaders von Zweitligist Liefering.

Bild: Imago