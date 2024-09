Große Emotionen & Ziel erreicht: Austrias letzter Heimsieg gegen Sturm

Am 21. Mai 2022 sorgte nicht nur die Verabschiedung der beiden Austria-Legenden Alexander Grünwald und Markus Suttner für große Emotionen, sondern auch der bis heute letzte Heimsieg der Wiener gegen den SK Sturm, der damals den dritten Platz und damit die Qualifikation für die Playoffs zur UEFA Europa League bedeutete. Am kommenden Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) gibt es für die „Veilchen“ die Möglichkeit den „Heimfluch“ gegen die Grazer zu brechen.

In einer intensiv geführten Schlussrunde der ADMIRAL Bundesliga benötigte die Wiener Austria einen Sieg gegen den bereits feststehenden Tabellenzweiten SK Sturm, um den dritten Platz zu sichern und damit am Saisonende vor dem WAC zu stehen. Zunächst war es der heutige Kölner Eric Martel, der die Violetten per Kopf in Führung brachte. Nach dem Ausgleich durch Jakob Jantscher schüttelten sich die Wiener schnell ab und gingen durch Kapitän Manfred Fischer erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten Dominik Fitz und Can Keles für klare Verhältnisse. Der Treffer von Manprit Sakaria zum 4:2 konnte die Stimmung der Austria-Fans nicht mehr trüben.

HIGHLIGHTS | Austria Wien – SK Sturm | 32. Runde (2022)

Beitragsbild: GEPA